Не только портит фигуру: чем еще опасна вредная еда

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Исследования показывают, что ультрапереработанные продукты (UPF) могут быть куда опаснее, чем мы привыкли думать.

Пицца, жареная курица, мороженое, пончики — вся эта еда кажется идеальным утешением в плохой день. Но исследования снова и снова показывают: ультрапереработанные продукты (UPF) не просто вредные, они создают настоящую «пандемию хронических заболеваний». Об этом пишет The Lancet.

Эти продукты обычно содержат много калорий, жиров, соли и добавленного сахара, при этом почти полностью лишены полезных веществ. Из-за этого резко возрастает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, инсульта. Международные специалисты также связывают регулярное употребление UPF с болезнями почек, воспалительными заболеваниями кишечника и некоторыми видами рака.

Неожиданная связь: вредная еда и депрессия

На фоне разговоров об ожирении и болезнях сердца одно последствие почти не обсуждается — депрессия. Новое исследование в Пакистане выявило, что люди, регулярно употребляющие UPF, имеют на 20–50% более высокий риск развития депрессии.

Эти выводы сделаны на основе анализа девяти исследований с участием более 79 тысяч человек. Даже при учете сопутствующих факторов связь между UPF и риском депрессии сохранилась.

Почему питание влияет на настроение

Ученые рассматривают несколько объяснений. Одно из них связано со скачками сахара в крови: после вредной еды уровень глюкозы резко поднимается, а затем столь же резко падает, что приводит к ухудшению настроения, тревожности и повышенному уровню стресса.

Другой фактор — отсутствие в таких продуктах необходимых мозгу веществ: витаминов группы B, витамина D, магния и омега-3 жирных кислот.

Но ключевым объяснением многие считают связь между мозгом и кишечником. У людей с депрессией состав кишечной микрофлоры заметно отличается от того, что наблюдают у здоровых людей. Ученые подчеркивают, что именно кишечные бактерии участвуют в выработке «химии настроения» — серотонина, дофамина и GABA. Когда микробиота нарушена, меняется и уровень этих соединений, что напрямую отражается на эмоциональном состоянии.

Почему избавиться от вредной еды так сложно

Проблема не только во вкусе или привычках — ультрапереработанные продукты окружают нас повсюду. По оценкам экспертов, 55% дневных калорий усредненного американца приходится именно на UPF. Это означает, что отказаться от них непросто даже при желании.

Что можно сделать, чтобы почувствовать разницу

Врачи рекомендуют понаблюдать за своим состоянием, попробовав отказаться от переработанных продуктов хотя бы на две–три недели. Редактор Harvard Health Publishing доктор Ева Селхаб советует на время убрать из рациона сахар и любые фабричные пищевые продукты, а затем постепенно возвращать их в питание, чтобы понять, как они влияют на самочувствие — на тревожность, настроение, уровень энергии и сон.

Harvard Health также предлагает удобное руководство, которое помогает распознавать UPF в магазине, поскольку упаковка и маркетинг часто маскируют вредные продукты под полезные.

Ультрапереработанные продукты — это не просто «пустые калории». Они способны влиять на гормоны настроения, нарушать работу кишечника и повышать риск депрессии. И первый шаг к улучшению состояния — хотя бы на время исключить их из рациона и посмотреть, как это изменит самочувствие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.