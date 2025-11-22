Миф или реальность? Действительно ли хруст костяшек приводит к артриту

Фото: 5-tv.ru

До 54% людей щелкают пальцами — от скуки, по привычке или ради приятного звука.

Хруст костяшек пальцев — распространенная привычка: ее практикуют до половины людей. Несмотря на это, вокруг щелчков в суставах множество мифов: якобы они приводят к артриту, увеличивают пальцы или делают руки слабее. Доктор Сайед Надим Аббас, специалист по лечению заболеваний суставов из клиники Dr SNA, объяснил, что происходит внутри руки во время хруста и в каких случаях стоит насторожиться. Его слова приводит Mirror.

Хруст не вызывает артрит — если он безболезнен

По словам врача, громкий щелчок — это вовсе не трение костей, как считают многие. На самом деле в суставе происходит кавитация — быстрый «взрыв» пузырьков газа в синовиальной жидкости, возникающий из-за изменения давления. Такой хруст сам по себе не повреждает суставы и не приводит к болезням. Опасения возникают только тогда, когда щелчки сопровождаются болью, отеком, покраснением или ограничением подвижности. В этих случаях проблема кроется не в привычке, а в возможном воспалении или заболевании сустава, требующем медицинской оценки.

Артрит бывает не только у пожилых

Доктор Аббас подчеркивает: представление о том, что артрит — это «болезнь старости», давно устарело. Существуют воспалительные разновидности заболевания, такие как ревматоидный или псориатический артрит, которые могут проявляться в молодом возрасте и даже у детей. Остеоартрит действительно чаще встречается после 50 лет, но воспалительные формы напрямую связаны с иммунной системой, а не возрастом. Поэтому ранняя диагностика помогает защитить суставы и избежать серьезных последствий.

Физическая активность — не враг суставам, а спасение

Другой распространенный миф — что упражнения при артрите могут ухудшить состояние. В действительности грамотная физическая активность является одним из ключевых способов уменьшить боль и скованность. Низкоинтенсивные нагрузки вроде плавания, ходьбы, велотренировок и постепенно наращиваемых силовых упражнений укрепляют мышцы и снижают нагрузку на суставы. Даже во время обострения рекомендуется корректировать режим тренировок, но не отказываться от них полностью, поскольку это помогает поддерживать функцию суставов.

Как облегчить боль и скованность в суставах

По словам врача, современные методы лечения включают терапии на основе стволовых клеток. Они могут быть эффективны для определенных пациентов: такие процедуры уменьшают воспаление, улучшают подвижность и снижают болезненность суставов. Максимальный эффект достигается в сочетании с физиотерапией, контролем веса и здоровым образом жизни, который снижает нагрузку на суставы и помогает поддерживать их работоспособность.

