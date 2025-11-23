Многоженство по-мормонски: муж требовал с жены аренду за дом, который она купила

Фото: 5-tv.ru

Женщина не стала терпеть и подала в суд.

Мормонская миллионерша из Юты подала в суд на своего мужа-полигамиста, утверждая, что более 40 лет вкладывала деньги в общую жизнь, недвижимость и семейный бизнес — а в итоге ее выставили за дверь и потребовали вносить аренду за участок, который она помогала оплачивать. Об этом сообщает Daily Mail.

Ширлин Уотсон 71 год. Она мать 11 детей и бывшая жена-пророка из группы Апостольские Объединенные Братья. По словам женщины, ее 73-летний супруг Дэвид Уотсон пренебрегал ею ради четырех других жен, вымогал ежемесячные платежи и отказался признавать ее право на часть семейного комплекса в Манти.

Ширлин и Дэвид женились в 1973 году в рамках полигамного брака: официально у него была всего одна жена (ради юрисдикции), а фактически — пять. Все эти годы Ширлин работала и зарабатывала: она основала сеть магазинов Shirlyn’s Natural Foods, выросшую до трех точек в округе Солт-Лейк, и с 2000 года, как указано в иске, направляла весь доход семье и на обеспечение их «общего дома».

В 2016 году пара переехала в Манти вместе с тремя другими женами пророка. Каждая жена получила отдельный дом на участке. Ширлин уверяет, что Дэвид обещал оформить их всех в общий семейный траст — и что она вложила около 36 тысяч долларов в дом, в котором жила.

Но в 2019 году Ширлин ушла от мужа — и все изменилось. В 2021 году Дэвид разослал своим женам сообщение: если они хотят продолжать жить на территории, каждая должна платить по 260 долларов в месяц. Ширлин отказалась. Она утверждает, что ее вложения дают ей право на собственность, а не на роль арендатора.

По словам женщины, муж также пренебрегал ею и их сыном с инвалидностью, который позднее умер. После поездки в Калифорнию на поминки она вернулась в Юту и обнаружила, что замки в ее доме заменены. Дэвид это отрицает, но в иске сказано, что детям Ширлин пришлось умолять отца впустить ее обратно.

Теперь Ширлин требует через суд 25% собственности комплекса. Она говорит, что готова бороться.

«Это мой дом. Я создала его. И если хоть кто-то должен занять позицию — это буду я», — настаивает женщина.

Она признает, что многих удивила бы ее жизнь в полигамии.

«Полигамия подходила мне. У нас было много хороших моментов. Но всего, что у него есть, у него бы не было без меня», — объяснила Ширлин.

Дети Ширлин покинули религию, а сама она редко посещает собрания AUB из-за состояния здоровья. По ее словам, муж давно отдавал предпочтение «любимой жене», а ее вклад игнорировал.

Дэвид Уотсон через адвокатов отверг большинство обвинений — в том числе то, что обещал кому-либо долю в недвижимости. Он заявляет, что владеет участком на 100%. Иск подан в начале месяца. Оба бывших супруга пока публично ситуацию не комментируют.

