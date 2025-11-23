НАСА сообщило о загадочных сигналах «древней жизни» на Марсе

Фото: 5-tv.ru

Кроме того, организация опровергла слухи об «инопланетной» природе кометы 3I/ATLAS.

NASA объявило о получении предварительных данных, которые могут свидетельствовать о присутствии древней жизни на поверхности Марса. Об этом стало известно на пресс-конференции, где специалисты агентства впервые прокомментировали необычные сигналы, зафиксированные несколько месяцев назад марсианскими аппаратами.

По данным NASA, определенные параметры в переданных марсоходами измерениях напоминают следы, которые могли бы быть оставлены биологическими процессами в далеком прошлом. Агентство подчеркивает — речь идет о предварительных наблюдениях, требующих повторной проверки и независимого подтверждения. В случае если данные подтвердятся, это станет одним из самых значимых открытий в истории науки.

Параллельно внимание ученых привлекли новые результаты китайской миссии: специалисты обнаружили восемь марсианских пещер, структура которых указывает на то, что их сформировала вода. Такие укрытия считаются идеальными местами, где могут длительное время сохраняться микробные организмы, защищенные от радиации, ветра и экстремальных температур.

Интерес к теме внеземной жизни усилился и из-за слухов вокруг межзвездной кометы 3I/ATLAS. Ранее некоторые ученые предполагали, что объект может быть искусственного происхождения из-за его необычного поведения. NASA официально опровергло эти домыслы, указав, что наблюдения подтверждают естественное происхождение кометы и полностью соответствуют характеристикам ледяного межзвездного тела.

Ведущие астрофизики напоминают: подобные «аномалии» регулярно вызывают ажиотаж, однако научный анализ требует длительной работы, и преждевременные выводы могут вводить в заблуждение. Тем не менее сам факт активного общественного интереса к теме возможной жизни во Вселенной NASA назвали позитивным.

Сейчас специалисты продолжают изучение марсианских образцов и анализ сигналов, а также следят за дальнейшим приближением кометы 3I/ATLAS. По расчетам, она пройдет на минимальной дистанции от Земли — около 269 миллионов километров — в декабре 2025 года. Никакой угрозы объект не представляет, и дальнейшие наблюдения помогут уточнить параметры его орбиты и состав.

