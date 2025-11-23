Организм предупреждает о развитии диабета: на что стоит обратить внимание

Mirror: есть шесть признаков, которые могут предупредить о диабете

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Избыток сахара в крови возникает из-за современных пищевых привычек.

Многие люди годами живут с диабетом или преддиабетом, даже не подозревая об этом, пока болезнь не приводит к тяжелым осложнениям. Однако организм заранее тревожные подает сигналы. Блогер Джейд Риверс, которая смогла избавиться от инсулинорезистентности, рассказала, какие признаки чаще всего указывают на риск диабета. Об этом сообщает Mirror.

Темные пятна на коже

Первый признак — потемнение кожи подмышек или шеи. Такой черный акантоз возникает при инсулинорезистентности и часто встречается у людей с диабетом или преддиабетом. Кожа становится плотной, темной и бархатистой.

Кожные наросты

Множественные жировики могут быть связаны с повышенным риском диабета второго типа. Хотя сами по себе наросты не являются доказательством болезни, врачи считают их возможным сигналом нарушений обмена.

Объем талии

Риверс обращает внимание на соотношение талии к росту: если талия больше половины роста, риск диабета резко повышается. Врачи предупреждают, что висцеральный жир вокруг внутренних органов опасен даже при нормальном индексе массы телы.

Высокими считаются показатели выше 94 см для мужчин и 80 см для женщин. Плотный, твердый живот также может указывать на инсулинорезистентность.

Отеки ног

Диабет постепенно повреждает сосуды и нервы, нарушая кровоток и вызывая скопление жидкости в голенях и стопах. Постоянный отек требует обследования — он может быть связан с нарушениями работы сердца, почек или вен.

Апноэ во сне

Избыточный вес может привести к обструктивному апноэ — это состояние, когда во время сна происходит остановка дыхания. Недостаток кислорода повышает уровень глюкозы и способствует инсулинорезистентности. Если человек сильно храпит, задыхается ночью или просыпается уставшим, стоит пройти обследование.

«Горб» на задней части шеи

Так называемый «буйволиный горб» — скопление жира на шее и плечах. Он характерен для синдрома Кушинга, связанного с повышенным кортизолом. Хронически высокий уровень сахара также может приводить к таким изменениям.

Риверс отмечает, что многие врачи лечат отдельные симптомы, но важно видеть общую картину. Она подчеркивает, что избыток сахара в крови возникает из-за современных пищевых привычек, и «ключ к решению проблемы — в изменении образа жизни».

Специалисты напоминают: сбалансированное питание, физическая активность, нормализация сна и контроль веса помогают снизить риски.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.