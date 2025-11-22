Чиновница-мошенница на Филиппинах получила пожизненный срок за торговлю людьми

Фото: www.globallookpress.com/Simon Belcher

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женщина смогла занять должность мэра одного из городов, воспользовавшись поддельными документами.

Филиппинский суд приговорил к пожизненному заключению гражданку Китая, которая подделала документы, выдав себя за филиппинку, чтобы занять пост мэра города Бамбан. Об этом сообщает The Korea Times.

Руководила огромным центром онлайн-мошенничества

По данным прокуратуры, 35-летняя женщина управляла крупным китайским игорным и мошенническим центром, где сотни рабочих из разных стран подвергались принуждению, пыткам и эксплуатации. Комплекс включал офисные здания, роскошные виллы и бассейн.

Объект был обнаружен весной 2024 года после того, как вьетнамский сотрудник сбежал и обратился в полицию. Внутри нашли более 700 человек — граждан Филиппин, Китая, Вьетнама, Малайзии, Тайваня, Индонезии и Руанды. Следователи также обнаружили документы, указывающие, что женщина была президентом компании, которой принадлежал объект.

Суд приговорил восемь человек к пожизненному

Всего по делу осуждены восемь человек, включая иностранных граждан. Всем назначено пожизненное заключение. Государственный прокурор Оливия Торревильяс сообщила, что суд признал обвиняемых виновными в организации торговли людьми и эксплуатации людей внутри комплекса.

По данным Филиппинской комиссии по борьбе с организованной преступностью, женщина и еще трое фигурантов осуждены за руководство сетью торговли людьми, а остальные — за участие в отдельных эпизодах эксплуатации.

Поддельное гражданство и побег из страны

Женщина скрылась с Филиппин, но была задержана индонезийской полицией в сентябре 2024 года. Несмотря на то, что она была избрана мэром города Бамбан, который стал центром преступной деятельности, суд позже установил, что как гражданка Китая она не имела права занимать государственную должность. Китайское посольство отказалось от комментариев.

Индустрия мошенничества в регионе растет

Транснациональная сеть интернет-мошенничества в Юго-Восточной Азии стремительно расширяется. По данным ООН, только в 2023 году жертвы подобных схем потеряли до 37 миллиардов долларов, а реальные цифры могут быть значительно выше.

Филиппины при предыдущем президенте Родриго Дутерте стали одним из крупнейших центров таких операций. Новая администрация президента Фердинанда Маркоса объявила запрет на офшорные игорные услуги и распорядилась выдворить иностранных работников, участвующих в подобных схемах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.