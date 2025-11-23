Двойной удар: мать и четырехлетний сын узнали о раке в один день

Mirror: мать и четырехлетний сын узнали о раке в один день

Семья получила результаты обследования с разницей в час.

Несколько недель назад семья МакРэй жила обычной жизнью с тремя детьми, пока у четырехлетнего Джеймона не начались сильные головные боли. Этого оказалось достаточно, чтобы жизнь семьи перевернулась. Об этом сообщает Mirror.

Отец семьи рассказал местным журналистам, что сначала боли у мальчика были терпимыми, но быстро становились все сильнее. После обследования врачи выявили опухоль, а хирурги Стэнфорда провели изнурительную операцию, которая заняла около пятнадцати часов — почти втрое дольше ожидаемого.

Первоначально специалисты предполагали, что образование доброкачественное. Однако патологоанатомическое исследование показало обратное: у ребенка агрессивная злокачественная опухоль мозга. Теперь мальчику предстоит еще одна операция, затем шесть недель лучевой терапии и несколько месяцев химиотерапии. По словам семьи, прогнозы зависят от того, удастся ли удалить остаток опухоли: при полном удалении шансы повышаются примерно с пятидесяти до семидесяти процентов.

Самым тяжелым испытанием стало то, что мама Джеймона получила свой диагноз в тот же день. Отец рассказал, что буквально с разницей в час семья получила результаты обследований матери и сына.

Теперь родители ухаживают за тяжело больным ребенком, который заново учится ходить и восстанавливаться после операции. Его готовят к длительному курсу лечения в Калифорнии и пытаются поддерживать двоих младших детей. Мальчику разрешили ненадолго вернуться домой, чтобы увидеть семью и помочь украсить дом к Рождеству, после чего его отправят на новую большую операцию. Мама тоже уже начала курс химиотерапии.

