Отец признался в убийстве четырех детей, а потом рассказал следователям о пятом

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он хранил останки в багажнике своей машины несколько месяцев.

В Северной Каролине отец сообщил в 911, что четверо его детей мертвы и их тела находятся в машине в его гараже. Об этом пишет New York Post (NYP).

Тела детей нашли в багажнике

Полиция прибыла в дом поздно вечером. Мужчина заявил диспетчеру, что убил своих детей и спрятал тела в багажнике. В доме находился еще один ребенок — трехлетний мальчик, который оказался невредим.

Правоохранители вскрыли багажник и обнаружили внутри останки, которые, по данным следствия, могли находиться там несколько месяцев. В ходе разговора с полицией отец говорил, что «во всем виновата чрезмерная дисциплина». По предварительной оценке следствия, смерть детей произошла в разные месяцы — с мая по сентябрь.

Жена мужчины скончалась весной от осложнений после выкидыша, ее смерть признали естественной. Семья вела замкнутый образ жизни, дети обучались дома. Соседи утверждали, что почти никогда не видели детей на улице.

Пятый ребенок

Позже в судебных документах появилось уточнение: мужчина признался, что младенец, о котором ничего не было известно родственникам, умер, и он похоронил тело за домом. По словам подозреваемого, здоровье ребенка ухудшилось, после чего он завернул его в пакет и закопал в лесной зоне.

Официально смерть младенца не была зарегистрирована, останки до сих пор не найдены. Власти отмечают, что поиски продолжатся, когда улучшатся погодные условия.

Шериф округа заявил, что дело стало тяжелым испытанием для всех, кто работал на месте происшествия, и подчеркнул, что ни у одного родителя «не может быть причины убивать своих детей».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.