Путин поручил разработать национальный план внедрения ИИ

Президент отметил, что развитие ИИ должно стать системной задачей для федеральных и региональных властей.

Президент России Владимир Путин 19 ноября на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в Москве поручил правительству и руководителям российских регионов подготовить национальный план по внедрению генеративного искусственного интеллекта.

«Прошу правительство и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны, а также в развитии отраслей и субъектов», — заявил глава государства.

Он уточнил, что документ должен охватывать все ключевые направления применения технологий и учитывать долгосрочные цели цифровой трансформации. Путин подчеркнул, что по расчетам к 2030 году вклад искусственного интеллекта в совокупный ВВП России должен превысить 11 трлн рублей. По его словам, это требует масштабного развития инфраструктуры, профессиональных кадров и отраслевых решений.

В ходе мероприятия президент также напомнил, что ранее назвал генеративный ИИ стратегически важной технологией для страны. Он отметил, что Россия обязана обеспечить технологический суверенитет в этой сфере и не допустить критической зависимости от зарубежных нейросетей и платформ.

По мнению Путина, широкие возможности современных ИИ-моделей делают их ключевым фактором мировой конкуренции, поэтому государству необходимо ускорить внедрение собственных разработок и обеспечить поддержку всех этапов их создания.

