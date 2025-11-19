Заслуженный артист РФ Сергей Десницкий скончался на 85-м году жизни

Фото: desnitsky.ru

В театре отметили, что актер долгие годы оставался одной из значимых фигур МХТ.

Заслуженный артист России Сергей Десницкий умер в ночь на 19 ноября в Москве. О его кончине сообщила пресс-служба Московского художественного театра имени А. П. Чехова. Об этом сообщает Telegram-канал МХТ.

«Сегодня ночью не стало заслуженного артиста России Сергея Глебовича Десницкого. Грядущей весной ему могло бы исполниться 85 лет», — сказано в публикации театра. В МХТ подчеркнули, что актер на протяжении многих лет оставался важной частью творческого коллектива.

Десницкий был выпускником актерского факультета Школы-студии МХАТ 1962 года. После нескольких сезонов в «Современнике» он перешел во МХАТ, где сыграл около ста ролей, включая персонажей произведений Антона Чехова.

Позднее, после разделения труппы театра в 1987 году, артист продолжил карьеру в МХТ имени Чехова. В начале 1990-х он работал в театре «У Никитских ворот», однако в 1997 году вернулся на главную сцену, где служил до 2017 года.

Кроме работы на сцене, Десницкий занимался режиссурой и литературой. Среди его книг — мемуары «Сквозное действие любви» и роман «Братья Петр и Павел». Информация о дате и месте прощания с артистом будет объявлена позже.

