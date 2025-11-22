Не ломают, а переубеждают: как двое мужчин в США спасают людей из самых жестоких сект

Фото: 5-tv.ru

В прошлом они сами были участниками подобной группы.

В США есть специалисты, которые зарабатывают на жизнь тем, что помогают людям уйти из сект. При этом они действуют таким образом, чтобы участники были уверены: выйти — их собственная идея. Двое из самых известных таких профессионалов живут в Филадельфии, в доме с большой собакой и зеленым попугаем. Об этом сообщает The Guardian.

Дом, куда звонят в отчаянии

Когда в доме Патрика Райана и Джозефа Келли в Филадельфии звонит телефон, на другом конце провода почти всегда звучит истеричный голос. Одна пара просит спасти сына, который собирается бросить медицинскую практику и уехать за нью-эйдж-гуру в Испанию. Другой звонок — от мужа, чья жена отдает все сбережения «пророку» в Австралии.

Еще одна семья рассказывает о племяннице, которая связалась с мужчиной, ворующим у нее деньги, подмешивающим наркотики и, возможно, совершающим сексуальное насилие.

Это люди, которые уже перепробовали все: разговоры, угрозы, уговоры, шантаж, шоковую терапию. Ничего не сработало. Тогда они слышат, что в Филадельфии есть двое мужчин, которые умеют делать невозможное — мягко, медленно, но все же решительно возвращать человека самых разрушительных сект.

За сорок лет Райан и Келли прошли сотни таких дел: от маленьких локальных групп до международных сект, существующих десятилетиями. Среди их клиентов — семьи и со скромным, и с очень серьезным достатком. По их словам, иногда их нанимали даже государственные структуры, а в некоторых делах им приходилось всерьез бояться за свою жизнь.

«Посредники», а не «борцы с сектами»

В США, по оценкам специалистов, меньше десяти человек занимаются чем-то подобным. Райан и Келли выделяются среди них своим подходом: они не врываются в жизнь человека, а буквально встраиваются в семейную систему и годами аккуратно «тянут за ниточки», как невидимые кукловоды.

Их работа начинается с того, что к ним обращается семья — родители, супруги, родственники. Они проводят оценку ситуации, которая может занять от одного дня до недели. За эту диагностику берут 2 500 долларов, потом — 250 долларов в час, пока не поймут динамику отношений и слабые места группы, в которую попал человек.

После этого начинается долгая игра. Вместо жестких интервенций в духе старых фильмов о сектах они укрепляют те связи, которые у человека еще сохранились вне секты: с родителями, партнером, друзьями. Обучают семью: что говорить, а чего ни в коем случае не говорить. Подключают психиатров, юристов, священников. Постепенно создают условия, в которых участник сам начинает сомневаться в том, во что верил.

Личным контактам с самим «сектантом» они стараются не придавать значения и тем более не делать их похожими на засаду. Иногда они появляются в доме как «друзья семьи» или «семейные медиаторы», случайно оставляют книгу и возвращаются «забрать ее», чтобы начать знакомство.

Их задача — не вытащить человека «за волосы», а построить мост между ним и близкими. А уж перейдет он этот мост или нет — отдельная история.

Попугай как утешительный приз

В восьмидесятые Райан работал над своим первым делом: молодая женщина с престижным дипломом попала в сомнительную оздоровительную схему, по сути — финансовую пирамиду вокруг «чудо-режима». Условие было одно: «сначала попробуй сама, потом продавай другим».

Райан три дня пытался убедить женщину уйти, но она упрямо держалась за «лечебную» систему. После очередного провала он вышел из дома с вопросом: «Какая вообще от меня польза?»

На прогулке он остановился у витрины зоомагазина. Там зеленый попугай сказал ему: «Здравствуйте, здравствуйте». Райан купил птицу — как утешительный приз за провал, привез домой и назвал Гретой. С тех пор Грета живет с ними в трехэтажном доме на юге Филадельфии, где они до сих пор принимают семьи.

Почему они избегают слова «секта»

С годами их методы сильно изменились. Прежде всего — язык. Слово «секта» они сами используют редко, предпочитая говорить о «группах» и «сектантских объединениях». По мнению экспертов, ярлык «секта» для человека внутри группы звучит как дубинка: он закрывается и перестает слышать все остальное.

Они настороженно относятся и к термину «депрограммирование». В семидесятые–восьмидесятые под этим словом часто скрывались похищения, насильственное удержание, давление и угрозы. В отдельных случаях людей удерживали под дулом пистолета. Эффективность такого подхода — спорная, а травма почти гарантирована.

Райан и Келли подчеркивают: они этим не занимаются. Их цель — сделать так, чтобы человек сам пришел к выводу, что группа, в которой он состоит, разрушает его жизнь, и смог уйти без ломки и тотального краха личности.

Как «перекраивают» отношения и ломают «ворота» секты

Одно из главных препятствий, с которым они сталкиваются, — особые «фильтры» группы. У многих сект есть набор убеждений и приемов, которые заранее объясняют адепту, почему родственников и критиков «не надо слушать». Райан и Келли называют это «привратником»: идеологический сторож, который стоит между человеком и внешним миром.

В одном деле они работали с женщиной из очень строгой католической семьи. Муж мечтал о спокойной жизни, ранней пенсии, накоплениях и колледже для детей. Вместо этого жена вступила в восточную религиозную группу, отдала ей тысячи долларов, бросила работу, и брак рухнул.

Для нее муж стал символом «догматичного, недуховного фундаментализма». Чтобы пробиться через этот образ, Райан и Келли решили изменить не ее напрямую, а картину мужа в ее голове.

Они познакомили мужчину с иезуитским священником, своим давним знакомым, который жил в соседнем приходе. Муж и священник подружились, стали регулярно общаться. Муж начал иногда писать жене: «Сегодня задержусь, встречаюсь с другом-священником».

Женщину зацепило: «Какой еще друг-священник?» Постепенно у нее появилось любопытство. В какой-то момент она согласилась познакомиться с этим человеком. Райан заранее подготовил маршрут по приходу так, чтобы они ненавязчиво прошли через библиотеку с полками восточных религиозных книг. Для женщины, увлеченной своей группой, это создавало общий язык и точку пересечения.

Священник стал для нее авторитетной фигурой, но не врагом ее веры. Она начала говорить о своей группе честнее — признавая и «светлые», и откровенно темные стороны. Это был первый шаг через «ворота» секты. Но путь занял годы. Спустя годы она ушла из секты.

Их собственное прошлое в секте

Оба эксперта не понаслышке знают, что такое оказаться внутри закрытой группы. В семидесятые и восьмидесятые они сами были инструкторами по трансцендентальной медитации. Работали в системе, жили ее идеями, верили, что практики, которым их обучили, буквально спасут человечество.

Со временем тревога стала сильнее веры. Они подали в суд на организацию — Келли в 1986 году, Райан в 1989-м — обвиняя ее в мошенничестве и халатности. В исках говорилось, что им обещали конкретные личные и общественные «чудесные» эффекты, которые так и не наступили. Дела не выиграли, но урегулировали, и в процессе они окончательно вышли из структуры.

После ухода Келли, как ни парадоксально, попал в другую группу и еще несколько лет следовал за новым гуру, пока тот в итоге не оказался осужден за сексуальные преступления против детей. Райан тем временем уже занимался разоблачением сект — в том числе той, в которой состоял Келли.

