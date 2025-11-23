Не замечаете этого: терапевт назвала тревожные признаки выгорания

Фото: 5-tv.ru

Специалист по психическому здоровью перечислила малозаметные сигналы, которые указывают, что человеку пора «замедлиться».

Терапевт из Великобритании назвала признаки, по которым можно распознать приближающееся эмоциональное выгорание — даже если человек уверен, что «держится нормально». Об этом сообщает Mirror.

Согласно анализу эксперта, многие люди продолжают жить в состоянии постоянного стресса, не замечая сигналов, которые подает организм. Эти признаки часто выглядят безобидно, но в сумме указывают, что нервная система работает на пределе.

Какие сигналы говорят о необходимости «замедлиться»

Одним из тревожных маркеров специалист называет чувство занятости даже в те дни, когда объективно ничего не происходит. Человек может постоянно переключаться между задачами, вкладками и мыслями, но не завершать ни одной. Появляется неожиданное облегчение, когда отменяются даже приятные планы.

Может возникать ощущение, что мысли «кружатся», а тело становится тяжелым. Любой отдых делает внутренний шум еще громче. К вечеру человек откладывает сон, потому что просто не может «отключиться».

Еще одним сигналом становится невозможность сосредоточиться: приходится перечитывать одно и то же предложение, а раздражение по мелочам становится обычным явлением. Простые задачи начинают откладываться, потому что нервная система и так перегружена.

Могут появляться неожиданные вспышки эмоций, за которыми следует оцепенение, или мечты о тишине, которые внезапно оказываются непереносимыми. Нередко заметны резкие скачки энергии, сменяющиеся полным упадком. Если замедление воспринимается как что-то «непродуктивное» или опасное, это тоже один из признаков перенапряжения.

Почему важно замечать сигналы заранее

По словам терапевта, подобные проявления — не особенности характера и не «ленивость», а защитные реакции организма, который пытается предотвратить серьезное истощение. Игнорирование этих сигналов приводит к развитию хронического стресса и глубокого выгорания.

Многие люди сталкиваются с такими признаками после тяжелых событий, утрат или длительного давления на работе, не всегда осознавая масштабы внутреннего напряжения.

Что можно сделать

Эксперты рекомендуют обращать внимание на первые изменения в поведении и нагрузке, а также постепенно вводить короткие паузы для восстановления. Даже небольшие регулярные остановки помогают снизить уровень тревожности и вернуть ощущение контроля.

