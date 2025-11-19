Захарова: Россия ждет ответа США по возобновлению прямых авиарейсов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Мария Захарова заявила, что Вашингтон до сих пор не ответил на предложение Москвы.
Россия продолжает ждать реакции США на свое предложение о возобновлении прямого авиасообщения между странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС.
«Что касается того, как будет летаться, с этим вопросом точно к США. Потому что мы такое предложение сделали о возобновлении прямого авиасообщения, которое, напомню, занимало девять часов полета из Москвы в Нью-Йорк или Вашингтон. Никакого ответа нет до сих пор», — подчеркнула дипломат.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин еще 5 сентября сообщал о готовности России начать диалог по этому вопросу при наличии заинтересованности американской стороны.
Однако, как констатировал 5 ноября заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, прогресса в переговорах пока достичь не удалось, хотя вопрос остается в повестке дня. Он также отметил, что Москва и Вашингтон поддерживают постоянный контакт, где центральное место занимают вопросы безопасности.
