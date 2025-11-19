В Дубае представили российский «Царь-двигатель» мощностью 800 тонн

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Уже в декабре оснащенную им ракету планируют отправить в космос.

«Русские Витязи» приковали к себе взоры участников Международной авиакосмической выставки в Дубае. Пилотажная группа продемонстрировала сложнейшие элементы. Выступление стало самым ярким событием мероприятия. Но это было только начало. Чем еще покорила посетителей выставки российская делегация, узнал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Дубай. Третий день Airshow. В небе — «Русские Витязи». Звено Су-35 — выполняют сложные элементы, в том числе и «мертвую петлю».

Зрители не успевают опомниться, как в небо поднимается еще одна наша легенда, Герой России Сергей Богдан, на истребителе пятого поколения — Су-57Э.

Су-57 в небе творит, казалось бы невозможное. Сухой «штопор», развороты по разным осям и очень эффектная «кобра Пугачева». Наш истребитель уже главная сенсация и звезда этого авиашоу.

Впервые на шоу Су-57 открыл боевой отсек, продемонстрировав макеты противорадиолокационной ракеты и ракеты «воздух-воздух». В это время на площадке российского павильона сотни участников и гостей выставки внимательно изучают и фотографируют нашу технику.

Особое внимание в российском павильоне Dubai Airshow к новейшему двигателю для самолетов пятого поколения 177С, он развивает тягу до 14,5 тонн и имеет в три раза больший ресурс по сравнению с предыдущим поколением. Расход топлива снизился на 7%, с этим двигателем самолет может летать дальше и маневреннее.

При этом 177С можно уже сейчас устанавливать на имеющиеся строевые «Сухие», габариты и масса позволяют.

«Этот двигатель планируется для платформ боевой и тактической авиации. Двигатель имеет тягу 16 тонн и ресурс назначенный 6000 часов, что превосходит зарубежные аналоги», — отметил заместитель генерального директора ОДК по продажам и сервису Андрей Терещук.

Рядом еще одна наша новинка — полностью импортозамещенный двигатель VK-650М. Он уже стоит в «Ансате», а также может быть установлен в вертолеты похожего класса.

«Наши двигатели действительно конкурентоспособны. Благодаря новейшим технологиям и материалам, которые внедрены в них, мы плотно работаем с Курчатовским институтом, который является передовой школой материаловедения в России, да, наверное, и в мире. И все новинки, которые коллеги разрабатывают, они оперативно внедряются в производство», — рассказал заместитель руководителя администрации по коммуникациям ОДК Роман Охотенко.

У нашего «Роскосмоса» на шоу свой отдельный павильон, и там тоже есть, на что посмотреть. Оптиколокационные станции, терминалы высокоскоростной лазерной связи, спутник БЛИЦ-М.

Макет жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Планируется, что уже в декабре точно такой же отправит нашу новую ракету «Союз-5» в космос. На площадке Dubai Airshow его уже прозвали «Царь-двигателем», ведь он самый мощный в своем классе.

«Мощность такого двигателя составляет 800 тонн. Это самый мощный в мире жидкостной ракетный двигатель. Он был разработан на проверенных конструкциях двигателей РД-170 и РД-171, которые были созданы для ракет-носителей „Энергия“ и „Зенит“ соответственно», — рассказала руководитель выставочной деятельности и научно-технической информации Светлана Колинова.

Третий день подряд на земле и в небе российская делегация демонстрирует уникальную технику и впечатляющие разработки, подтверждая свой высокий технологический потенциал.

