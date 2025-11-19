Польша закрыла последнее российское генконсульство

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Дипломаты должны покинуть дипмиссию в Гданьске до 23 декабря.

Главный союзник Киева, Варшава, достиг нового уровня антироссийской истерии. МИД Польши объявил о закрытии последнего генконсульства нашей страны.

Дипмиссию в Гданьске до 23 декабря должны будут покинуть четыре дипломата и технический персонал. Поводом стали бездоказательные обвинения в адрес российских спецслужб. Якобы они причастны к двум диверсиям на польской железной дороге в середине ноября, по ней доставляют грузы с Запада на Украину. Хотя Варшава ранее сообщила, что за диверсиями стоят граждане Украины.

В Кремле заявили: решение закрыть генконсульство в Гданьске — это окончательная деградация двухсторонних отношений, они уже практически на нуле. А наш МИД не раз предупреждал: недружественные шаги Варшавы не останутся без ответа.

Летом 2025 года Россия закрыла генконсульство Польши в Калининграде в ответ на закрытие своего представительства в Кракове.

