Польша закрыла последнее российское генконсульство
Дипломаты должны покинуть дипмиссию в Гданьске до 23 декабря.
Главный союзник Киева, Варшава, достиг нового уровня антироссийской истерии. МИД Польши объявил о закрытии последнего генконсульства нашей страны.
Дипмиссию в Гданьске до 23 декабря должны будут покинуть четыре дипломата и технический персонал. Поводом стали бездоказательные обвинения в адрес российских спецслужб. Якобы они причастны к двум диверсиям на польской железной дороге в середине ноября, по ней доставляют грузы с Запада на Украину. Хотя Варшава ранее сообщила, что за диверсиями стоят граждане Украины.
В Кремле заявили: решение закрыть генконсульство в Гданьске — это окончательная деградация двухсторонних отношений, они уже практически на нуле. А наш МИД не раз предупреждал: недружественные шаги Варшавы не останутся без ответа.
Летом 2025 года Россия закрыла генконсульство Польши в Калининграде в ответ на закрытие своего представительства в Кракове.
