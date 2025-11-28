Месяц Земляной или Каменной Крысы: китайский гороскоп на декабрь 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

На что стоит обратить внимание в этот период?

Крыса вступает в свои права 7 декабря и продлится до 5 января 2026 года. (До этого мы наслаждаемся энергиями месяца свиньи). Месяц крысы будет как и характер самой крысы — динамичный, шустрый, верткий, очень социальный. Люди, которые принадлежат к этому знаку быстро находят выход из любой ситуации, демонстрируют гибкость, сообразительность, и прекрасную интуицию в решении деловых вопросов.

Однако именно каменная крыса — знак, который делает все эти динамичные процессы скрытыми. Буквально за каменным лицом. Из-за того, что сочетает в себе противоположности — камень и воду. Стабильность и динамику.

Гексаграмма месяца — 3

Тройка — это затруднение, чжун. Гексаграмма символизирует трудности на первом этапе осуществления любого дела. Главный образ этой гексаграммы — росток, который пробивается сквозь толщу земли, собирая при этом все свои силы. Месяц требует не героизма, а мудрости: двигайтесь медленно, но неуклонно. Каждый преодоленный барьер станет кирпичиком в фундаменте будущего успеха.

Люди, которые родились в день дерева инь и почвы инь, получат дополнительные баллы удачи и возможности легче решить свои проблемы или наоборот стать благородным помощником для других и поспособствовать решению чьи-то проблем.

Очень хорошо в месяц крысы обращаться за плановыми медицинскими процедурами тем, кто родился в январе. Операции пройдут легче, а восстановление займет меньше времени.

Лучшие и худшие даты декабря

Хорошие дни: 10, 11, 12, 16, 17, 22, 23, 26, 29, 31

Плохие дни (лучше не намечать ничего важного): 8, 14, 19, 20, 21

Дни болезней: (лучше перенести с этих дней медицинские процедуры): 7, 8, 11, 20, 27

Дни потери: (лучше освободить от дел и в первую очередь не исполнять никакие инициативы): 3 и 14 декабря

Дни без богатства: (в эти дни лучше отказаться от важных финансовых операций, переговоров о гонорарах): 1 и 2 декабря

Астрономические события

В ночь с 4 на 5 декабря ожидается красивое Суперлуние, индейцы называли его Холодная Луна, третье и финальное в этом году, а следующее будет не раньше чем через год. Самое высокое полнолуние на ближайшие 17 лет. А 13 и 14 декабря будет пик метеорного потока Геминиды — если небо будет ясным, можно будет загадать желание.

Очень много астрономических событий в конце декабря. Ученые ожидают 19 декабря приближения нашумевшего объекта 3I ATLAS к Земле, чтобы внимательнее его разглядеть и понять его природу.

Зимнее солнцестояние будет 21 декабря. На ближайшие дни лучше ничего не планировать, поскольку энергия Инь находится на своем пике, а Ян в самой слабой точке. Иными словами, это будет самая длинная ночь года. А после нее световой день постепенно начнет отвоевывать себе время по минутке с каждым новым днем.

Здоровье

С точки зрения китайской системы, лучшее что человек может сделать для своего организма — подстроиться под ритмы природы. В первую очередь, нужно обратить внимание на питание и активность в течение дня.

Зимой лучше всего добавить в свое меню блюда, которые поддерживают вертикаль север-юг, вода и огонь, сердце и почки. Это свинина, баранина, сало, рыба, морская капуста, козье молоко и кисломолочные продукты, куриные яйца, гречка, кукуруза, ржаной и пшеничный хлеб грубого помола, корнеплоды (картофель, морковь, свекла), чеснок, лук порей, фасоль и бобы, яблоки, грейпфруты, апельсины, мандарины, лимоны, гранаты, киви, кедровые орехи, фундук, кешью, сушеные грибы, мед, прополис, кофе, какао, травяные чаи, имбирь, горчица, перец, хрен, зеленый и черный чай.

Спать желательно ложиться не позднее 22 часов, а просыпаться около 8 утра. В темное время желательно не изнашивать свой организм излишними физическими и умственными нагрузками.

Фэншуй

С точки зрения пространства, лучшими зонами в квартире и офисе будут юго-восток, восток — здесь лучше всего иметь активные точки, спальное место или рабочую зону.

Худшими будут юг, северо-запад и в течение всего года северо-восток. Эти зоны лучше держать в тишине, а все активные объекты лучше перенести в более благоприятные сектора. К нейтральным относятся запад, север и северо-запад.