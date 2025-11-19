Суд отказался возвращать дело о мошенничестве с квартирой Долиной в прокуратуру

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Иски певицы и Полины Лурье, купившей ее квартиру, рассмотрят отдельно.

Балашихинский городской суд Московской области отказал защите подсудимых в возвращении уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной в прокуратуру. Об этом рассказал осведомленный источник 5-tv.ru.

По его информации, гражданские иски певицы и Полины Лурье, ранее купившей ее квартиру, рассмотрят в ходе отдельного судопроизводства.

Исполнительница поддалась уловкам телефонных злоумышленников и потеряла свои сбережения в августе 2024 года. Тогда же, по их требованию, она продала квартиру. В течение трех месяцев, с апреля по июнь, аферисты, которые находились на Украине, поэтапно обманывали Долину, под их давлением она переводила денежные средства на сторонние счета. Осознав, что стала жертвой нелегальной схемы, артистка направилась в правоохранительные органы.

Хамовнический районный суд Москвы принял решение в пользу Долиной по встречным искам певицы и Лурье в марте текущего года. В ведомстве взыскали в пользу артистки более 69 миллионов рублей в рамках уголовного дела.

В дальнейшем, 8 сентября, стало известно, что в удовлетворении апелляционной жалобы Лурье отказали. При этом Московский городской суд признал решение о праве на собственность спорной квартиры за Долиной, ее дочерью и внучкой законным.

В свою очередь Лурье обжаловала решение о признании недействительной сделки купли-продажи недвижимости артистки в кассационном суде 27 октября.

Ранее, писал 5-tv.ru, Долина дала показания в суде по делу о мошенничестве с ее квартирой.

