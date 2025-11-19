Фото: 5-tv.ru

В США допустили согласование рамок мира на Украине уже на текущей неделе

Рамочное соглашение по урегулированию конфликта между Россией и Украиной может быть утверждено всеми сторонами на текущей неделе. Об этом стало известно из сообщения газеты Politico со ссылкой на слова высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Представители властей США настроены оптимистично по поводу решения ситуации, тогда как Украина и страны Европы не принимают участия в подготовке параметров данного соглашения.

«То, что мы собираемся представить Украине, разумно», — подчеркнул источник.

Вследствие коррупционного скандала на Украине и продвижения российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) власти киевского режима вынуждены согласиться с предлагаемыми условиями. В источнике отметили, что Киев принял сделку, а позиции европейских стран не имеют ключевого значения в этом контексте.

До этого, 18 ноября, новостной портал Axios сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа работает с учетом нового подхода к разрешению украинского конфликта. Соединенные Штаты ведут тайные консультации с Россией для создания нового плана по прекращению кризиса на Украине.

В дальнейшем, 19 ноября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков передал, что в вопросе переговоров между РФ и США по урегулированию на Украине никаких подвижек с тем, что обсуждалось на саммите в Анкоридже, пока нет.

Ранее, писал 5-tv.ru, США признали неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией.

