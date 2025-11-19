В Индии гималайские медведи за 11 дней стали причиной гибели трех человек

Фото: 5-tv.ru

Череда трагедий вызвала панику в селах.

В индийском штате Уттаракханд за 11 дней от атак гималайских медведей погибли три человека. Об этом сообщает News9live.

Первая трагедия произошла, когда женщина сорвалась со склона, спасаясь от нападавшего зверя. Затем в результате нападения другого медведя серьезно пострадал мужчина, а уже на следующий день хищник растерзал еще одну женщину. Третья жертва погибла, поскользнувшись и упав с большой высоты во время попытки убежать от медведя.

На фоне серии происшествий в близлежащих селах началась паника, особенно в тех районах, где лес подходит вплотную к жилым зонам. Впервые лесное ведомство региона выдало разрешение на отстрел медведя, представляющего угрозу для людей.

Как отмечает The New Indian Express, специалисты связывают учащение нападений с изменением климата. Из-за нестабильной погоды и задержавшейся зимы медведи дольше остаются активными, но испытывают дефицит пищи. В поисках пропитания они спускаются с высокогорья ближе к деревням, что увеличивает риск встреч с людьми.

