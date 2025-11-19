В украинском «Нафтогазе» прошли обыски

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Следователи проверили кабинет директора по безопасности Бровко.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в офисе ГК «Нафтогаз». Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

В частности, обыску подвергся кабинет директора по безопасности Виталия Бровко, у него забрали мобильное устройство, уточнил украинский политик. По данным Гончаренко, до начала работы в «Нафтогазе» Бровко трудился в составе Офиса Генпрокурора, занимаясь» надзором за Государственным бюро расследований (ГБР). Гончаренко также уточнил, что следственные действия начались сегодня в 13:30.

НАБУ в ответ на запросы СМИ подтвердило, что следователи провели обыски у директора по безопасности нефтегазовой компании. Тем временем сам «Нафтогаз» в Facebook заявлял, что никаких обысков в их офисах не проводится, а руководство компании «максимально способствует работе антикоррупционных и правоохранительных органов».

Ранее антикоррупционное бюро Украины провело обыск у бизнесмена Тимура Миндича — ближайшего соратника главы киевского режима Владимира Зеленского и совладельца студии «Квартал 95». У него обнаружили мешки и пакеты с «грязной» наличкой в европейской, американской и украинской валюте.

