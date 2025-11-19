В Южной Корее 50-летняя японка насильно поцеловала участника группы BTS
Фото: www.globallookpress.com/Efren Landaos
Жалобу направил не сам музыкант, а его фанаты.
В Южной Корее японку обвинили в принудительном поцелуе с Джином из группы BTS. Об этом сообщает South China Morning Post.
Прокуратура Восточного округа Сеула заявила, что подозреваемая — женщина в возрасте чуть старше 50 лет — получила обвинение без заключения под стражу. По версии следствия, она подошла к Джину (настоящее имя. —Ким Сокджин) во время фан-встречи на крытом стадионе Джамсиль и поцеловала его в щеку без его согласия.
Событие произошло в июне прошлого года, вскоре после того, как артист завершил военную службу.
Реакция фанатов и жалобы
В сети появилось фото, на котором видно, как Джин отворачивается, будто ему некомфортно. Несколько поклонников направили жалобы через Национальную систему подачи петиций, требуя расследования непристойного поведения в людном месте.
Полиция Сонгпы начала проверку, однако позже временно приостановила дело из-за того, что подозреваемая покинула Южную Корею и вернулась в Японию.
Расследование продолжилось
Позднее женщина добровольно вернулась в Сеул и пришла на допрос. Полиция сочла обвинения обоснованными и передала материалы в прокуратуру.
Ей инкриминируют непристойное нападение — правонарушение, которое предполагает ответственность за физический контакт без согласия.
Позиция артиста
Джин — старший участник BTS — был демобилизован в июне 2024 года и в тот же месяц вновь начал публичную деятельность. Он не комментировал ситуацию, его агентство также не давало официальных заявлений.
