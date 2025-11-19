Депутаты Верховной рады вызвали с отчетом министров украинского правительства вместе с Умеровым

Министров правительства Украины вместе с Умеровым вызвали в Раду с отчетом

Фото: © РИА Новости/Александр Рюмин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее сообщалось, что секретарь Совета нацбезопасности сбежал из страны на фоне коррупционного скандала.

Депутаты Верховной рады Украины на заседании вызвали министров правительства страны с отчетом, в том числе находившегося в «командировке» в Турции главу Совета нацбезопасности (СНБО) Рустема Умерова.

До этого стало известно, что Умеров сбежал из страны на фоне коррупционного скандала с отмыванием 100 миллионов долларов в энергосекторе. В данный момент он якобы находится в командировке до 19 ноября.

На заседании депутат Марьяна Безуглая также заявила, что Украину покинул еще один фигурант громкого коррупционного скандала — министр энергетики Светлана Гринчук.

Народный депутат Иван Крулько предложил ввести уголовную ответственность за неявку на заседание парламента.

«Я предлагаю, чтобы мы приняли жесткие, причем не только административные, но и уголовные (меры. — Прим. ред.). А что мы будем делать, если все министры не придут к часу дня? Какая ответственность, когда о парламент просто вытирают ноги?» — возмутился он.

До этого, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщила о схеме отмывания денег в энергосекторе, через которую прошло около 100 миллионов долларов. Обвинения предъявили семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича — казначея президента Украины Владимира Зеленского. К слову, лидер киевского режима также фигурирует в обвинении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинская оппозиция требует отставки правительства на фоне коррупционного скандала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.