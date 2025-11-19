Путин: «Росатом» — признанный лидер атомной энергетики
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил передовые технологии госкорпорации на церемонии в Египте.
Госкорпорация «Росатом» — признанный лидер атомной энергетики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии установки корпуса реактора для первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа».
Путин дал исчерпывающую оценку роли отечественной госкорпорации.
«Росатом» — признанный лидер в области мирного использования атомной энергии», — заявил российский лидер, подчеркнув применение передовых инженерных решений и надежных технологий при строительстве станций.
Глава государства отдельно отметил строгое соблюдение корпорацией всех необходимых стандартов и природоохранных требований, что подтверждает статус России как ответственного участника мирового атомного рынка.
Ранее, 18 ноября, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев озвучил стратегические планы корпорации, заявив о продолжении работы по укреплению мощи и безопасности России.
Особый акцент был сделан на развитии мирных ядерных технологий, которые должны стать гарантом лидерства страны в освоении Арктического региона.
Ранее 5-tv.ru подробнее рассказал, как Владимир Путин вместе с главой Египта принял участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС «Эд-Дабаа».
