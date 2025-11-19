Президент Египта поблагодарил Россию за помощь в строительстве первой АЭС

Фото, видео: © Getty Images/picture alliance; 5-tv.ru

Абдель Фаттах ас-Сиси также назвал президента РФ Владимира Путина «дорогим другом».

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал Владимира Путина «дорогим другом» и выразил признательность России за участие в создании первой в стране атомной электростанции «Эд-Дабаа».

«Прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность его превосходительству президенту Российской Федерации и моему дорогому другу Владимиру Путину за его любезное участие на этом историческом мероприятии по установке корпуса реактора первого энергоблока», — заявил лидер Египта.

Работы в городе Эд-Дабаа на побережье Средиземного моря ведет российская госкорпорация «Росатом». Комплекс включает четыре энергоблока мощностью по 1 200 мегаватт каждый. Они оснащены водо-водяными реакторами новейшего поколения.

Проект реализуется в рамках пакета контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года.

