Грозит летальным исходом: кому важно быть внимательным во время магнитных бурь

Период интенсивных магнитных бурь, по утверждению врачей, опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В такое время повышается смертность. Об этом написало издание URA.RU со ссылкой на мнение кардиолога Марины Орловой.

Влияние магнитных бурь на организм

Магнитные бури оказывают незначительное влияние на здоровый организм, однако для ослабленного и больного они могут обернуться серьезными последствиями.

Врач отметила, что явление вызывает стресс, дезориентируя нервную систему. Из-за него могут проявляться спазмы сосудов, резко подниматься давления, начинаться головокружение.

Во время бурь снижается уровень мелатонина, который регулирует циркадные ритмы в организме, тогда как его нехватка ведет к бессонницам и неврозам. Воздействие геомагнитных возмущений замедляет капиллярный кровоток, поэтому повышается риск образования тромбов.

Подверженность магнитным бурям

Особую опасность магнитные бури представляют для пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. У людей в основной группе риска случаются гипертонические кризы и приступы стенокардии.

«Любой дополнительный стрессовый фактор может спровоцировать ухудшение самочувствия», — добавила специалист.

Явление может провоцировать аритмии у людей с нарушенным ритмом сердца. Люди с заболеваниями нервной системы и с атеросклерозом сосудов головного мозга также в зоне риска. Пожилые люди вследствие сопутствующих заболеваний часто страдают из-за магнитных бурь.

Рост смертности

Число госпитализаций увеличивается на фоне магнитных бурь. При этом возрастает и смертность. Такие данные показали исследования, проводившиеся в России, США и странах Европы.

По словам Орловой, специалисты выявляли связь между геомагнитной активностью и частотой госпитализаций, инфарктов, инсультов и смертности.

«Результаты оказались однозначными: в течение одного-трех дней после начала магнитных бурь этот показатель возрастает в среднем <...> до 20%. А в группе максимального риска и того — выше», — отметила эксперт.

Влияние магнитных бурь на повышение летальных исходов отличается комплексным характером. В течение такого периода может сгущаться кровь, происходят спазмы сосудов и скачки давления.

