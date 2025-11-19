МЧС ликвидировало пожар в гостинице в центре Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Ранее из здания были эвакуированы около 400 человек.

МЧС ликвидировали пожар в гостинице Radisson Blue Олимпийский в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по столице в своем Telegram-канале.

В гостинице Radisson Blue Олимпийский на Самарской улице произошло возгорание, к тушению которого были привлечены 39 человек и десять единиц специализированной техники. Возгорание спасателям удалось ликвидировать.

По предварительным данным, пострадавших нет.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений помещения самостоятельно покинули около 400 человек», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

По информации агентства «Москва», огонь вспыхнул на третьем этаже — на кухне одного из заведений общественного питания.

