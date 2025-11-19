На женщину, которая развела карпов в подвале дома, пожаловались коммунальные службы

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Жительница Кузбасса устроила «ферму», чтобы привлечь внимание к постоянным подтоплениям.

История заводчицы карпов из Кузбасса, которая решила запустить рыб в затопленный подвал дома, получила неожиданное продолжение. Теперь жительнице города Белово грозит наказание.

Свою импровизированную ферму она организовала, чтобы привлечь внимание чиновников к регулярным подтоплениям. И даже завела видеоблог о жизни питомцев. Но коммунальщики такой креативности не оценили. Они обвинили хозяйку в нарушении правил содержания и разведения рыбы. Обращение уже направлено в надзорные органы.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Кузбасса развела карпов в подвале, чтобы привлечь внимание властей, которые упорно не замечают масштаб бедствия.

Жильцы целого района уже не первый год страдают из-за постоянных подтоплений и ситуация только ухудшается, но ни чиновники, ни коммунальщики не реагируют.

Подвал частного дома стал наполняться водой в начале августа — сначала казалось, что это просто временная неприятность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.