Глава киевского режима сейчас ездит по Европе и пока не собирается возвращаться на Украину.

Тем временем Зеленский сам официально стал фигурантом коррупционного скандала. Его имя упоминается в обвинительном заключении НАБУ по делу Миндича. И возвращаться на родину глава киевского режима, как и вся остальная украинская верхушка, видимо, пока не собирается. Он вместе с Рустемом Умеровым, которого также обвиняют в освоении денег, сейчас находится в Турции в рамках своего евротура. Корреспондент «Известий» Мария Коровина все расскажет.

Агонию своего режима Зеленский встречает в Анкаре, куда он летел якобы налаживать диалог по мирному процессу с Россией. Но первое, что бросается в глаза при взгляде на кадры из турецкой столицы, — невеселые лица простых киевлян.

Поводов для радости в действительности все меньше, причем время пошло уже буквально на часы. Список Миндича обрастает новыми катастрофическими для Банковой деталями, и эти двое прекрасно осведомлены о происходящем. То ли сбежавший, то ли нет секретарь украинского Совбеза Рустем Умеров лично приехал встречать босса у трапа. Его имя тоже, разумеется, есть на пленках. А вот Андрей Ермак, на которого сейчас активно пытаются повесить всех собак, куда-то исчез. Все это лишь фон для главной новости: в документе НАБУ по делу Миндича появилась фамилия Зеленского.

Прогрев публики начал главный детектив НАБУ. Еще с лета он находится под арестом, но тут вдруг заговорил. Заявил, что сам Миндич был не главарем, а всего лишь куратором «проекта», а реальные бенефициары коррупционной схемы стоят за его спиной.

«Обратим внимание на то, что он только топ-менеджер. Учитывая масштабность, влияние и глубину внедрения коррупционных схем в профильные органы власти, можно сделать вывод, что есть еще и бенефициары, без политической воли которых эти процессы не могли быть реализованы», — сообщил детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов.

По самому «Миндичгейту» уже начались аресты. Первым под каток попал соратник и кум Зеленского, а также бывший вице-премьер Чернышов, на скандальных пленках он фигурирует под псевдонимом «Че Гевара». Чиновник арестован на два месяца, но может выйти под залог. Правда, как всегда есть нюанс. Министр энергетики Светлана Гринчук, та самая, которой готовили акт политической инквизиции в Раде, успела уйти в закат. На какую новую родину она взяла курс, пока не ясно, а вот евротрип Зеленского шел по четко расписанному сценарию страна за страной, ему жали руки и улыбались.

Сначала объятия Макрона, затем испанский премьер анонсирует пакет военной помощи на 600 миллионов евро и обещает отдать Киеву замороженные российские активы. В Старом свете до последнего пытались отстирать грязные пятна с репутации своего киевского протеже. В западной прессе скандал либо полностью игнорируют, либо на полном серьезе пишут, что «Зеленский был просто „поражен“ масштабом обвинений и дистанцировался от ситуации».

«Расследование антикоррупционных органов не только подрывает власть Владимира Зеленского, но и выявляет странные, возмутительные и непреднамеренные комичные подробности», — пишет издание Spigel.

Попытки сместить фокус от реальных фактов на поиск тех, «кому выгодно», предпринимает французская пресса.

«Есть риск, что разоблачениями могут воспользоваться европейские политические деятели, призывающие к прекращению конфликта или выступающие против вступления Украины в Европейский союз», — добавили в Le Monde.

В Вашингтоне, под чьим крылом собственно существуют антикоррупционные службы Украины, явно запаслись попкорном и не спешат вмешиваться. Стивен Уиткофф внезапно отменил встречу с главой офиса Зеленского Ермаком. Причем неожиданной стала и сама отмена, и то, что Уиткофф вообще собирался встречаться даже не с самим Зеленским, а лишь с главой его администрации. Переговоры планировались сегодня в Турции.

«Завтрашние переговоры Уиткоффа и Ермака в Турции отменены. Мне сказали, что Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался, когда договаривался о встрече», — добавил журналист Оливер Кэррол.

Сам Уиткофф изменил маршрут и теперь направляется в Лондон. Якобы для встречи с Валерием Залужным, которого уже давно рассматривают в качестве альтернативы Зеленскому. Но этот сценарий разбили новости от палестинской делегации ХАМАС, с руководством которой, как там утверждают американский спецпосланник собирается встретиться все в том же Стамбуле. А на главной точке на коррупционной карте планеты сейчас вот так. Депутаты опять заблокировали трибуну, требуя отставки правительства.

