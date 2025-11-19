Пенсионерку из Подмосковья едва не увезли мошенники

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Аферисты хотели оставить пожилую женщину без документов.

Пенсионерку из Подмосковья буквально атаковали мошенники. Ей звонят каждый день. Свидетелями одного из таких телефонных разговоров стали журналисты «Известий». А однажды пожилую женщину злоумышленники чуть не увезли в неизвестном направлении. От беды ее спас сосед. Почему именно эта пенсионерка оказалась в центре внимания аферистов, узнал корреспондент «Известий» Павел Пономарев.

В ситуации, в которой многие предпочли бы закрыть не только глаза, но и двери, скромный местный житель Александр Полигородов действовал решительно. Это был обычный день в тихом подмосковном дворике, пенсионерка, которая живет этажом ниже, вышла к машине такси.

«Я услышал, что ее пытаются куда-то отвезти, причем она спрашивает адрес: „Куда вы меня повезете?“, но ей не отвечают конкретно ничего», — рассказал Александр Полигородов.

Стало ясно, что медлить было нельзя. Пожилую соседку вот-вот увезут в неизвестном направлении двое молодых людей: пока Александр Полигородов выбегал из подъезда, его супруга снимала все на камеру смартфона с балкона квартиры.

На кадрах видно, что бабушка с кем-то разговаривает по телефону. Собеседник явно упрашивает сесть в подъехавшую машину такси без объяснений, для чего. Просит не задавать вопросов и никому не говорить о поездке.

«Когда ей что-то там говорили, она отвечала: „Я боюсь“, вот эту фразу я отчетливо помню. Они явно ее держали, то есть не давали ей положить трубку», — добавила супруга Александра Елизавета Полигородова.

Потом выяснится, что на том конце провода были телефонные мошенники. Они предлагали пенсионерке поменять паспорт. Придумали легенду: якобы от ее имени кто-то переводит деньги на Украину. Чтобы не попасть под уголовную статью, ей нужно срочно приехать к ним и оформить новые документы.

«Я так думаю, что мы бы тетю Тамару больше не увидели», — полагает Полигородова.

Любопытно, что от пенсионерки не требовали деньги. Беспокоило только ее личное присутствие при замене документа. В распоряжении Тамары Никитичны — две квартиры в Подмосковье. Вероятно, именно их и хотели забрать. Журналисты пришли к бабушке домой, чтобы узнать подробности диалога, но было одно «но».

«Я не могу вам сказать, у меня с памятью так плохо. Я не помню, с кем я по телефону разговаривала», — призналась пожилая женщина.

У Тамары Букашкиной нет ни родных, ни приятелей, живет одна — она лакомый кусок для мошенников, звонят ей чуть ли не каждый день. Прямо в тот момент, когда журналисты готовили репортаж и разговаривали с пенсионеркой, ей снова набрали и предложили поменять паспорт. Неизвестный представился сотрудником Роскомнадзора: некий Альберт Любимов назначил ей встречу на юге Москвы.

— Вам сказали, зачем туда ехать? Для чего?

— Не знаю. Сказали: «Садитесь, довезем».

Место встречи — обычная многоэтажка. Можно предположить, что пенсионерку хотели использовать в качестве дропа: либо передать им чьи-то деньги, либо совершить что-то незаконное. Иронично, что адреса, на которые так активно зазывают мошенники, Тамара Букашкина записала на брошюру с надписью «Осторожно! Мошенники!» Впрочем, на все сомнительные предложения ответ следует простой.

«Не поеду никуда, говорю им», — заявила женщина.

Говорить о том, что эта история со счастливым концом, пока рано. Даже несмотря на то, что Александр Полигородов смог спасти пожилую соседку и не позволил двум молодым людям увезти ее в неизвестном направлении. Тамара Букашкина написала очередное заявление в полицию. Вероятно, новые данные помогут выйти на след аферистов.

