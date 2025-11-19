Внеклассная работа в долг: россияне все чаще оформляют займы на детские секции

Более половины россиян берут кредиты на кружки и секции для детей

Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Главным стимулом остается стремление обеспечить ребенку возможности для развития.

Более половины родителей в России хотя бы раз прибегали к кредиту или рассрочке, чтобы оплатить кружки и секции для детей. Главным стимулом остается стремление обеспечить ребенку возможности для развития. О результатах исследования Академии хореографии совместно с маркетплейсом финансовых услуг пишет Газета.ру.

Согласно данным опроса, средняя российская семья ежемесячно тратит на дополнительные занятия ребенка от пяти до 20 тысяч рублей. Каждая седьмая семья готова выделять на это свыше 20 тысяч. Чаще всего средства направляют на спортивные секции (48%), танцы и хореографию (41%), а также на изучение иностранных языков (39%).

При этом 56% родителей хотя бы раз брали кредит на образование ребенка, особенно на занятия спортом и танцами. Деньги идут на обучение (52%), на форму и снаряжение (39%), а также на поездки, конкурсы и сборы (27%).

Эмоции родителей при этом неоднозначны: половина старается избегать кредитов и воспринимает их как крайнюю меру, 47% отмечают чувство тревоги и напряжения при оформлении займа. Рассрочка вызывает меньше беспокойства: каждый пятый почти не ощущает финансового давления, 26% считают ее оправданной, а 41% используют рассрочку, экономя на других расходах.

Чаще всего кредиты и рассрочки оформляют там, где это максимально удобно: треть родителей делает это напрямую в учебном заведении или секции, 28% — через банковские приложения, 15% — с помощью специализированных сервисов. Отмечается рост популярности образовательных кредитов и целевых карт для оплаты занятий.

Для многих родителей такие траты — это инвестиция в будущее детей. Около половины опрошенных (49%) считают занятия вложением в развитие, при этом развитие дисциплины и силы воли (48%) оказывается важнее, чем удовольствие от сценических выступлений (22%).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие действия помогут решить финансовые проблемы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.