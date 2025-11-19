ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины в ответ на террористические атаки Киева
ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины в ответ на террористические атаки
Фото: © РИА Новости/Павел Львов
Ранее наши войска отразили атаку ВСУ по Воронежу.
ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли удар по объектам ВПК и энергетики на Украине. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“…» — отметили в ведомстве.
Цели удара достигнуты, все объекты были поражены.
Ранее стало известно, что ВС РФ отразили удар ракетами ATACMS по Воронежу. Об этом сообщал 5-tv.ru. Боевой расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по ракетной позиции ВСУ, уничтожив обе пусковые установки западного производства вместе с боекомплектом и личным составом расчетов до десяти человек.
Упавшие обломки повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала СВО. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
