ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины в ответ на террористические атаки Киева

ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины в ответ на террористические атаки

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

Ранее наши войска отразили атаку ВСУ по Воронежу.

ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли удар по объектам ВПК и энергетики на Украине. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“…» — отметили в ведомстве.

Цели удара достигнуты, все объекты были поражены.

Ранее стало известно, что ВС РФ отразили удар ракетами ATACMS по Воронежу. Об этом сообщал 5-tv.ru. Боевой расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по ракетной позиции ВСУ, уничтожив обе пусковые установки западного производства вместе с боекомплектом и личным составом расчетов до десяти человек.

Упавшие обломки повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала СВО. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

