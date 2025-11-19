Долина дала показания в суде по делу о мошенничестве с ее квартирой
Летом 2024 года артистка лишилась и жилплощади, и финансовых сбережений.
Народная артистка России Лариса Долина дала показания в суде по делу о мошенничестве с ее квартирой. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Исполнительница давала показания в Хамовническом суде Москвы посредством видеоконференции. В уголовном деле о мошенничестве с квартирой она проходит как потерпевшая.
Летом 2024 года певица лишилась личной жилплощади и денег. По словам Долиной, злоумышленники по телефону втерлись к ней в доверие, представившись сотрудниками правоохранительных органов.
Установлено, что преступники находились в это время на Украине.
Следуя указаниям мошенников, исполнительница продала свое жилье по цене ниже рыночной стоимости. Все вырученные деньги Долина перевела якобы на безопасный счет. Туда же зачислила и остальные свои сбережения.
Сейчас, кроме уголовного дела, певица ведет еще одну тяжбу, планируя вернуть себе право на квартиру. Поэтому она подала в суд на новую собственницу жилплощади Полину Лурье. Которая, в свою очередь, направила встречный иск.
