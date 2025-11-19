Опасная привычка: как неправильное глотание может испортить прикус и речь ребенка

Фото: 5-tv.ru

Неправильная техника приема пищи часто проявляется в момент перехода с грудного молока или смеси на обычную еду.

Инфантильный тип глотания, присущий младенцам, может сохраняться у детей старшего возраста и влиять на формирование прикуса и речевых навыков. Об этом Газета.ру рассказала стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди.

По ее словам, глотательная функция обеспечивается скоординированным сокращением мышц под контролем нервной системы.

У младенцев этот процесс отличается: язык при глотании двигается вперед и назад, рот приоткрыт, а верхние и нижние челюсти не смыкаются.

«Если такая особенность сохраняется у детей старше трех лет, она считается аномалией, поскольку негативно влияет на речь и прикус», — отметила врач.

Маруфиди выделила два признака инфантильного глотания: ребенок ест твердую пищу, запивая ее жидкостью, и при глотании заметно напрягает подбородок и губы. Патология проявляется, когда язык находится на дне полости рта и давит на зубы, что может вызвать смещение передних зубов, образование диастем (щелей между зубами), развитие открытого или бокового прикуса, а также сужение неба или формирование так называемого готического неба — высоко-выпуклой небной дуги, которая нарушает нормальное положение зубов и строение рта.

Сбой в глотательной функции возникает при переходе от грудного молока или смесей на взрослое питание, особенно при недостатке жесткой пищи в рационе.

По словам эксперта, перед проведением ортодонтического лечения важно устранить неправильные движения губ и языка. Для этого рекомендуется раннее обращение к стоматологу и логопеду.

