Муж пытался убить жену отравленной пиццей, чтобы сбежать с любовницей в Таиланд

Ситуация едва не закончилась двойным убийством.

Муж пытался убить жену, подсыпав смертельный яд в пиццу пепперони. Об этом сообщает Mirror.

Следствие установило, что продавец из немецкого Бамберга добавил аконит в замороженную пиццу, которую должны были съесть его жена и 26-летний сын. Ядовитый ужин был частью плана: мужчина хотел избавиться от супруги и начать новую жизнь со своей 40-летней любовницей в Таиланде, не проходя через «позор» развода.

Прокуроры заявили, что это была не первая попытка. В течение нескольких месяцев мужчина подмешивал в еду различные токсины. Он изучал в интернете, можно ли использовать аконит как орудие убийства, а после одного из эпизодов искал: «Можно ли вычесть расходы на похороны из налогооблагаемой базы?».

Женщина несколько раз попадала в больницу с приступами, которые врачи не могли объяснить. Ей даже установили кардиостимулятор, потому что медики не подозревали отравление. Однако ситуация стала критической: на этот раз только быстрая помощь спасла жизнь ей и ее сыну после того, как они попробовали отравленную пиццу.

Прокурор заявил в суде, что мужчина хотел «избавиться от жены, чтобы прогуливаться по кладбищу под руку с новой партнершей». Мужчина сбежал из Германии вместе с возлюбленной, но был задержан на юге Франции. Суд признал его виновным в трех эпизодах покушения на убийство и охарактеризовал действия как «особо предательские».

На слушаниях мужчина сказал: «Я был чудовищем». Его жена, несмотря на пережитое, отказалась требовать пожизненный срок. Она передала через адвоката, что хочет наказания, но «не уничтожения».

Суд приговорил злоумышленника к 11 годам и четырем месяцам лишения свободы.

