Неонацист из Грузии признал вину в заговоре с целью отравления детей в США

Молодой радикал вербовал сторонников и готовил нападения на евреев и расовые меньшинства.

Неонацист из Грузии признал себя виновным в участии в заговоре, целью которого было нападение на евреев и представителей расовых меньшинств, включая попытку организации отравления детей. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Как следует из материалов суда Бруклина, 22-летний Михаил Чхиквишвили возглавлял восточноевропейское неонацистское объединение Maniac Murder Cult. Его участники распространяли в соцсетях экстремистские призывы, направленные на разжигание межрасовой и религиозной розни. По данным следствия, под влиянием этих материалов подросток в начале года устроил стрельбу в школе Нэшвилла (штат Теннесси), где погиб один человек и еще двое были ранены.

Следователи установили, что начиная с 2022 года Чхиквишвили неоднократно приезжал в Нью-Йорк для продвижения своих идеологий. В 2023 году он привлек к сотрудничеству агента ФБР, работавшего под прикрытием, которому предполагалось поручить раздать отравленные сладости детям в школах Бруклина, переодевшись в Санта-Клауса.

В 2024 году Чхиквишвили был задержан в Молдавии, после чего экстрадирован в США для суда. Прокуратура настаивает на назначении ему наказания в виде 18 лет лишения свободы.

