Пенсионерам в России автоматически оформляют электронные удостоверения

Гражданам больше не нужно подавать заявки — цифровой документ создается без их участия.

Все российские пенсионеры теперь автоматически получают электронное удостоверение, размещенное в их личном кабинете на портале «Госуслуги». Об этом рассказали в Социальном фонде России агентству РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что никаких заявлений подавать не требуется: у тех, кто уже имеет пенсионный статус, QR-код появился в профиле автоматически, а гражданам, которым только назначают пенсию, электронное удостоверение формируют в течение десяти дней после оформления выплат. В фонде отметили, что речь идет о полностью автоматизированной системе без участия самого пенсионера.

При этом бумажные удостоверения сохраняют юридическую силу, и менять их нет необходимости. При желании физический документ можно получить — как и раньше — в МФЦ или клиентской службе Социального фонда.

Ранее депутаты ЛДПР предложили ввести для работающих пенсионеров дополнительный оплачиваемый отпуск. Об этом сообщал ТАСС.

Авторы инициативы предлагают обязать работодателей предоставлять пожилым сотрудникам не менее пяти дополнительных календарных дней отдыха. Слуцкий пояснил, что идея направлена на профилактику профессионального выгорания и поддержку людей, продолжающих трудиться в старшем возрасте.

