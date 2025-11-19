Зеленский фигурирует в обвинительном заключении по делу Миндича
Сам Миндич ранее бежал из страны — в этом ему помогли власти Польши.
Президент Украины Владимир Зеленский фигурирует в обвинительном заключении по коррупционному делу бизнесмена Тимура Миндича. Об этом стало известно из документа Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), с которым ознакомились журналисты ТАСС.
«Миндич Тимур Михайлович, пользуясь ситуацией, которая сложилась на Украине в период военного положения, наличием дружеских связей с… Зеленским В. А., связями с действующими и бывшими высшими должностными лицами в государственной власти и правоохранительных органах… решил незаконно обогатиться путем совершения преступлений в разных сферах украинской экономики», — значится в документе
Ранее сам Миндич сбежал из страны. Побег организовать ему помогли, в том числе, власти Польши, о чем рассказывал ранее экс-премьер республики Лешек Миллер. Известно, что бизнесмен беспрепятственно пересек границу, провел ночь в роскошном отеле в Варшаве, а днем спокойно вылетел в Израиль.
Прежде 5-tv.ru сообщал, что украинская оппозиция требует отставки правительства на фоне коррупционного скандала. От главы киевского режима отвернулась даже собственная партия.
