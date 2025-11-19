ИИ может стать «человеком года» в США

Фото: 5-tv.ru

В списках американского журнала Тimе ему, вероятно, уступят даже президент страны и Папа Римский.

Звание «человек года» по версии американского журнала Time может получить искусственный интеллект. Соответствующие данные предоставило букмекерское агентство Polymarket.

По информации источника, вероятность победы ИИ равна 37%. За ним следуют гендиректор и основатель ведущего американского поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг (17%), а также Папа Римский Лев XIV (15%), генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (8%) и президент США Дональд Трамп (7%).

В еженедельном журнале Time с 1927 года в итоговом номере объявляют человека уходящего года, на обложке размещают его фото. Особых критериев для присвоения этого звания не существует. Его обычно получает тот, кто оказывал значительное влияние на общество в течение года.

Выбирает победителя редколлегия издания после тщательного отбора кандидатов в ходе дискуссий.

