«Невероятное счастье»: Ольга Серябкина отметит Новый год без мужа

У супругов есть четырехлетний сын Лука.

Многие артисты уже определились, как проведут новогоднюю ночь: одни предпочитают семейный отдых, другие же выбирают сцену. Певица Ольга Серябкина в беседе с 7Дней.ru заявила на фестивале «Новое Радио ДВИЖ», что 31 декабря 2025 года она будет работать и сделает это с удовольствием.

Ее муж, бизнесмен Георгий Начкебия, и сын Лука, которому к тому моменту исполнится четыре года, останутся дома и будут ждать ее возвращения. Певица добавила, что поздравит близких либо до боя курантов, либо уже после выступлений.

«В Новый год я буду работать и очень этому рада. Идеальный подарок для меня — это иметь возможность пообедать или поужинать с семьей. Это такое крутое чувство видеть, как твои близкие открывают у елки подарки, которые ты им приготовил. Невероятное счастье», — рассказала Серябкина.

В прошлом году артистка сделала все, чтобы ее сын Лука поверил в новогоднее волшебство: вместе с супругом она рассыпала муку и оставляла следы «Деда Мороза», чтобы создать праздничное настроение.

Певица вышла замуж за Георгия Начкебию в 2020 году и официально взяла его фамилию, хотя в творчестве продолжает выступать как Серябкина. В ноябре 2021 года у пары родился сын Лука. Ольга охотно делится семейными моментами в соцсетях, но старается не раскрывать лишних деталей, предпочитая сосредоточиться на музыке и карьере.

