Трудная дорога к знаниям: проезды к школам в РФ становятся все опаснее для детей

У образовательных учреждений нередко нет ни знаков, ни лежачих полицейских.

Вопрос безопасности детей сегодня очень остро стоит на пришкольных территориях по всей стране. Проезды не соответствуют современным ГОСТам и требованиям. Отсутствуют даже элементарные дорожные знаки и лежачие полицейские. Так, в одном из районов Петербурга из-за ремонта проспекта и постоянных заторов водители превратили школьный двор в скоростную магистраль.

Путь к знаниям каждое утро становится опасным для жизни. Почему местные чиновники не торопятся решать проблему — спросил корреспондент «Известий» Роман Иконников.

Старшая дочь Марии Родионовой ходит в первый класс, знает правила дорожного движения и уже может сама переходить дорогу. Но отпускать ее на учебу в одиночку женщина все равно боится: слишком много машин, безопасного подхода к школе нет.

«Вот здесь ребенок не может перейти сам, поскольку машины не останавливаются, из-за припаркованных не видно. Поэтому я вожу и просто сопровождаю каждый шаг. Нам бы очень хотелось, чтобы помогли обеспечить безопасность наших детей», — отметила Мария Родионова.

Каждое утро небольшой пятачок у входа в школу № 568 превращается в оживленную трассу. Машины со всех сторон, хотя это даже не дорога, а всего лишь внутриквартальный проезд.

Такой напряженный утренний трафик наполовину создают родители, которые подвозят своих детей в школу. Вторая половина — это те, кто просто выбирают эту дорогу в качестве объезда, чтобы не тратить время в пробках.

Одна из причин увеличения потока автомобилей — перекрытие выезда на проспект Маршал Казакова. Здесь прорвало трубу, яму уже засыпали, но благоустройство еще не восстановлено. И все, кому нужно выехать на дорогу, объезжают закрытый участок через двор мимо школы.

Искусственных неровностей, которые бы ограничивали скорость автомобилей на проезде, у школы нет. По словам местных жителей, их убрали, когда здесь меняли асфальт. Обеспокоенным родителям на вопрос, почему бы не закупить хотя бы лежачих полицейских, чтобы дети не лавировали между автомобилей, рассказывают о бюрократических сложностях:

«К сожалению, сейчас в бюджете нет средств. Мы получили официальный ответ, и они предлагают ждать 2027–2028 года, когда будет согласовываться бюджет на 2030-2031-й. И возможно, в этот период времени будет что-то решаться», — рассказала Екатерина Чернова.

В похожей ситуации ученики 651-й школы в Невском районе. Внутриквартальный проезд от Союзного проспекта до улицы Еремеева стал скрытым дублером постоянно загруженного Дальневосточного проспекта.

Установка лежачих полицейских и ограничительных знаков не так проста, чтобы ею мог заняться любой желающий. Есть отдельная процедура паспортизации безопасности дорожного движения рядом с детскими учреждениями. С это целью изучаются маршруты школьников и по ним уже выстраивается подробная схема.

«Если там есть совершенно сложившиеся места, где дети осуществляют переход к детскому учреждению, то там при возможности, которая предусмотрена ГОСТом, устанавливаются искусственные неровности, и они сопровождаются применением знаков «Искусственная неровность» и «Ограничение скорости», — отметил автоэксперт Дмитрий Попов.

Отсутствие тротуаров, освещения, знаков или оборудования, которое могло бы обеспечить безопасный подход к школе — все это повод для обращения в муниципалитет, администрацию района, а также ведомства, отвечающие за организацию движения транспорта. Иначе дорога к знаниям останется такой же опасной.

