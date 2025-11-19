Фото, видео: 5-tv.ru

Важные детали в деле «кошелька» Зеленского раскрыл бывший премьер-министр европейской страны.

Интересные детали появились в деле «кошелька» Зеленского. Выяснилось, что бежать с Украины Тимуру Миндичу помогли власти Польши. Об этом сообщает экс-премьер республики Лешек Миллер.

Украинский бизнесмен беспрепятственно пересек границу, провел ночь в роскошном отеле в Варшаве, а днем спокойно вылетел в Израиль. Ни на одном из этапов польские правоохранительные органы не помешали Миндичу. Они открыли ему коридор, чтобы уйти от последствий за хищение 100 миллионов долларов.

Фактически, это делает Варшаву соучастником преступления.

