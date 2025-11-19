В России могут ввести компенсацию за давление на сотрудников при увольнении «по собственному»

В России хотят ввести компенсацию за давление на сотрудника при увольнении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Действующие нормы Трудового кодекса не обеспечивают достаточной защиты работников от манипуляций со стороны руководства.

В России предложили закрепить законодательную ответственность работодателей за создание условий, которые вынуждают сотрудников увольняться «по собственному желанию». Об этой инициативе Института исследования проблем современной политики сообщили в обращении министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

По результатам исследования SuperJob за 2024 год, с феноменом подобного увольнения столкнулась каждая третья российская компания. Авторы инициативы отмечают, что эту проблему провоцируют системные сбои в организации труда: неблагоприятная рабочая среда, неэффективные управленческие процессы и вытекающая из этого демотивация сотрудников, что в итоге сказывается на производительности.

К сожалению, действующие нормы Трудового кодекса не обеспечивают достаточной защиты работников от давления и манипуляций со стороны руководства. В ответ на это предлагается разработать национальный стандарт качества трудовой жизни, а также ввести материальную ответственность работодателей, систематически создающих токсичные условия на рабочих местах.

Ключевым новшеством станет право сотрудника требовать компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат при документально подтвержденных фактах давления. Авторы инициативы уверены: такая мера способна стать действенным сдерживающим фактором и снизить количество злоупотреблений со стороны начальства.

В целом инициатива направлена на укрепление трудовых прав граждан, повышение качества управления и снижение числа конфликтов в коллективах. Эксперты выразили готовность принять участие в доработке законопроекта и ждут оценки предложенных мер от профильного министерства.

