Финансирование Незалежной продолжалось, несмотря ни на что.

Западная элита знала о коррупции на Украине и все равно финансировала страну. Об этом 5-tv.ru заявил политолог и полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Да идет расследование. Мы знаем, что коррупция была. Мы знали об этом годами. И почему НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — Прим. ред.) взялось за это только сейчас? Это другой вопрос», — отметил Расмуссен.

Он подчеркнул, что даже несмотря на то, что проблема присваивания выделенных денег в Незалежной стала достоянием общественности, западные страны не собираются останавливать финансирование Украины.

Кроме того, политолог подозревает элиту стран-инвесторов во взяточничестве.

«А были ли откаты кому-то на Западе? Не знаю, но я бы не удивился, если бы всплыли доказательства или транзакции, указывающие на откаты высокопоставленным лицам на Западе. Совершенно не удивился бы», — отметил полковник США.

Расмуссен уверен, что Западу просто выгодно продолжать конфликт на Украине. Причем пользу это принесет не простому народу, а власть имущим.

«Пустая трата денег, особенно когда их собственное общество страдает от высоких цен, урезания медицины, соцпрограмм, дорогой энергии. Но элитам на это плевать. Люди должны это, наконец, понять. Правящая элита не заботиться о народе», — подчеркнул политолог.

