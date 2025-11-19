Москву сковало льдом из-за заморозков после ливней

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В столице — экстренное предупреждение, а Петербург в это время заносит снегом.

На Камчатке после серии циклонов почти парализовано движение. На дорогах снежная каша и гололедица. В аварии попадают даже опытные водители. Машины заносит. На скользких трассах множество ДТП и гигантские пробки.

Погода внесла свои коррективы и в летное расписание. Авиарейсы задерживаются в Петропавловске-Камчатском. А в Усть-Камчатске закрыты переправа, а также дорога в аэропорт.

Заносит снегом и Северную столицу. Метели задержатся в Петербурге минимум на три дня. В городе ожидаются пробки и заносы. Несмотря на такую погоду, байкеры не торопятся закрывать сезон.

А в Москве — экстренное предупреждение из-за гололедицы. После ливней в столицу пришли заморозки. Асфальт сковало льдом, что уже привело к авариям. На юго-западе столицы друг за другом столкнулись сразу пять машин, еще одна вылетела в кювет. Другое серьезное ДТП — на юге города. Там не смогли разъехаться легковушка и скорая помощь. В результате пострадал пешеход.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать еще пару дней. В пятницу москвичам обещают резкое потепление.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.