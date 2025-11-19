«Мы как русская изба»: «Иванушки» готовы принять кинувших Буланову танцоров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Однако ради повышения зарплаты участники группы и сами могут пуститься в пляс.

«Иванушки International» готовы принять ушедших от заслуженной артистки России Татьяны Булановой танцоров. Об этом сообщили сами участники коллектива Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко, Андрей Григорьев-Апполонов во время беседы с 5-tv.ru на шоу «Посиделки на Дорожном радио».

По словам Туриченко, зрители вполне могут лицезреть этих «обездоленных и талантливых людей» на концерте «Иванушек». Он сравнил группу с русской избой, которая открыта всем.

«Может быть вы увидите танцоров Тани Булановой у нас, у „Иванушек International“? Знаете, это как хорошая русская изба — мы принимаем всех обездоленных артистов и талантливых людей. Все приходите к „Иванушкам“! Мы примем, у нас большая сцена», — заявил певец.

На что Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, как звонил Булановой, чтобы восхититься ее танцорами, и ровно после этого началась история с их уходом.

«Я позвонил Тане и выразил свое восхищение ее танцорами. Причем она выступала с этими танцорами на моем дне рождения летом. И буквально через неделю понесся этот хайп. Я ей звоню, говорю: „Танечка, вот после моего ДР у тебя такой вот прикол произошел“. Она говорит: „Да“. Я ей говорю: „Я надеюсь, ты им подняла зарплату в два раза танцорам, потому что они этого реально заслуживают“. Она сказала: „Я подумаю"», — поделился участник группы.

Туриченко же пошутил, что их группа сама ждет повышения зарплаты и даже готова танцевать. После чего, улыбаясь, показал прихлопы и притопы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, ставшие звездами соцсетей «энергосберегающие» танцоры Татьяны Булановой могли уйти из-за того, что ее новый директор применял к ним физическую силу.

