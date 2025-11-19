Россиянам рассказали, как не потерять управление автомобилем в гололед

Специалист по БЖД Ковалев: в гололед нужно ехать медленно и соблюдать дистанцию

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Также необходимо использовать зимнюю резину и при наличии включать противоскользящие системы.

Старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев в беседе с Газета.ру перечислил основные правила поведения на дороге в гололед и объяснил, как не потерять контроль над автомобилем.

По его словам, в условиях обледенения покрытия водителям нужно снижать скорость, так как гололед резко снижает сцепление шин с дорогой, а низкая скорость дает больше времени на реакцию водителя.

«Расстояние между автомобилями должно быть минимум в три раза больше, чем обычно. Это позволит избежать столкновений при резком торможении», — подчеркнул эксперт.

Ковалев также рекомендовал использовать зимнюю резину, а при наличии — включать противоскользящие системы ABS и ESP. Среди других мер он назвал отказ от резких маневров и осторожность на поворотах — замедляться надо заранее.

Эксперт посоветовал в период сильного гололеда и снегопадов отдавать предпочтение общественному транспорту и обязательно следить за прогнозом погоды перед поездками. Он также объяснил, как действовать при заносе.

«Если заносит заднюю часть автомобиля, плавно поверните руль в сторону заноса в ту же сторону, куда скользит задняя часть авто. Не нажимайте резко на тормоз и не делайте резких движений рулем. Плавно отпустите газ. Главное — избежать паники», — сказал специалист.

Ковалев добавил, что в сложных погодных условиях безопаснее пользоваться крупными автобусами и троллейбусами, так как они устойчивее благодаря массе, конструкции и зимней резине. Однако и они подвержены задержкам и риску аварий, поэтому если есть возможность, лучше остаться дома. Если же отправились в дорогу, нужно следить за обновлениями погоды и дорожной обстановки, держать телефон заряженным и иметь запас топлива и воды, резюмировал эксперт.

