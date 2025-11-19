Стали известны 16 участников стыковых матчей ЧМ-2026 от Европы

Фото: Reuters/Andrew Boyers

Всего от УЕФА на Мундиаль попадут 16 сборных, 12 из которых уже известны.

Определились все европейские сборные, которые сыграют стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира по футболу в 2026 году, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Все эти сборные разбили на четыре корзины, команды из первой сыграют с участниками из четвертой группы, попавшие же во вторую встретятся с представителями стран из третьей. Таким образом на Мундиаль смогут попасть четыре команды.

В первую корзину попали сборные Италии, Дании, Турции и Украины, во вторую — Польши, Уэльса, Чехии и Словакии, в третью — Ирландии, Албании, Косова, Боснии и Герцеговины, в четвертую — Румынии, Швеции, Северной Македонии и Северной Ирландии.

В первые три корзины попали команды, занявшие вторые места в групповом этапе, в четвертой оказались победители групп Лиги наций, которые в квалификации заняли места ниже второго в своих группах.

Право выступить в финальном этапе ЧМ уже завоевали 12 европейских сборных: Франции, Германии, Австрии, Швейцарии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Испании, Португалии, Англии, Шотландии и Хорватии.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет 23-м подобным турниром под эгидой ФИФА и пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Первенство пройдет сразу в 16 городах в трех странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. Финал пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, США. Президент страны Дональд Трамп выразил надежду на прибытие российского лидера Владимира Путина на Чемпионат мира.

