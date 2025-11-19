Су-57 и «Ланцеты»: Россия покорила аэрокосмический салон в Дубае

Фото, видео: © РИА Новости/Нина Падалко; 5-tv.ru

Всего Россия представила почти 900 экспонатов на Dubai AirShow.

Два российских истребителя пятого поколения Су-57 сегодня переданы первым покупателям за рубежом и уже встали на боевое дежурство. Об этом стало известно в Дубае, где сейчас проходит крупнейший аэрокосмический салон в мире.

Наш Су-57 там, конечно, показан во всей красе. Но на второй день выставки основной упор был сделан на демонстрацию беспилотников, и тут России тоже есть чем похвастаться. В этом убедился корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Все их ждали, и вот наконец «Русские витязи» в небе: творят, казалось бы, невозможное. На предельно малой высоте звено Су-35 словно машет своим зрителям.

Гул двигателей, четкость построения, сложные фигуры высшего пилотажа. Расстояние друг от друга — буквально несколько метров. Все это завораживает. И это наши «Русские витязи».

«Это действительно круто. Я из Австралии, так что я никогда не видел российские самолеты в действии — но это было круто. Тот парень в конце — то, что он делал в небе, просто впечатляет», — поделился посетитель выставки из Австралии.

У России на Dubai Airshow свой отдельный павильон. Почти 900 уникальных экспонатов, но все взгляды прикованы к нему — новейшему российскому истребителю-невидимке Су-57Э.

Нам удалось пообщаться с пилотом «Сушки». Сергей Богдан — летчик-испытатель, герой России. Именно он накануне творил в небе невероятное.

Пилот отмечает, у нового самолета вся бортовая электроника — с использованием технологий искусственного интеллекта, что облегчает управление и принятие решений.

«Допустим, здесь я пилотирую и некоторые режимы выполняю в общем-то на пределе по высоте, мне искусственный интеллект подсказывает: «Опасно! Отключи режим «маневр», то есть выходи в нормальный режим пилотирования. И это очень здорово, то есть она очень своевременно об этом говорит», — поделился Богдан.

К нашим гражданским и военным беспилотникам также особое внимание.

На выставке представлены наши беспилотные летательные аппараты. Вот это разведчики T-20 и Z-16E, ну и, конечно, легендарные «Ланцеты» — Изделие№ 51 и № 52. Они уже доказали свою надежность и эффективность в бою и сегодня активно используются в зоне СВО.

«Очень многих это интересует. То есть многие видели опубликованные видео, ну многие слышали о нем, но не знали, как это выглядит. Приходят, интересуются, мы рассказываем, показываем», — поделился представитель компании Zala Aero Константин.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» впервые представил новейший бортовой радиолокационный комплекс «Арбалет-АМ» для вертолетов и самолетов.

«"Арбалет-АМ" способен выполнять задачи в сложной помеховой обстановке благодаря высокой скрытности работы, при этом дальность обнаружения цели не меняется. По сравнению с аналогами, предусмотрена функция обмена данными с БПЛА», — рассказал заместитель генерального директора АО «КРЭТ» по ВЭД Роман Оплеснин.

Сегодня наши компании заключили несколько крупных сделок, в том числе по продаже шести истребителей Су-57 Алжиру. А завершился день зрелищным шоу, в ночное небо поднялись тысячи дронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.