Артист продолжает руководить Театром кошек и готовит новое масштабное шоу.

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев опроверг публикации СМИ о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Он назвал ее очередным фейком. Об этом сообщил ТАСС.

По словам художественного руководителя Театра кошек, после тяжелого инфаркта он смог восстановиться и спустя два с половиной месяца выступал на сцене вместе с детьми. Куклачев отметил, что сейчас он готовит масштабное и захватывающее шоу с пушистыми коллегами.

Также в скором времени артист поедет на гастроли в Сибирь, чтобы порадовать зрителей спектаклем «Самый добрый клоун».

В день своего 75-летия, 12 апреля 2024 года, Юрия Куклачева госпитализировали с обширным инфарктом, артиста прооперировали.

Куклачев стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр под его руководством получил множество международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание «Самый оригинальный театр мира», полученные во время гастролей в Париже.

Кроме того, жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены такие документальные фильмы, как «С улыбкой доброй» режиссера Юрия Дубравина и «Кот и клоун» режиссера Сергея Вологдина.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, издание «Абзац» сообщило, что Куклачев объявил о завершении своей карьеры из-за проблем со здоровьем.

