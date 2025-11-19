Глава МОК Ковентри: в спорте не должно быть дискриминации и политики

Фото: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/ТАСС

Она могла бы не попасть на Олимпийские игры и не завоевать заветные медали.

В спорте не должно быть политики, именно в этом и состоит принцип олимпизма. Об этом заявила президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри во время обращения к представителям движения и высокопоставленным чиновникам Европейского союза. Ее слова опубликованы на сайте МОК.

По мнению Ковентри, у всех спортсменов, команд и официальных лиц должна быть возможность участвовать в Олимпийских играх без дискриминации или политического вмешательства, при этом сам спорт должен оставаться нейтральной территорией.

Глава МОК призвала страны-организаторы гарантировать открытый доступ для всех спортсменов. Также она упомянула принцип равенства в Олимпийских играх, добавив, что в них важен голос каждого участника вне зависимости от географического положения его государства.

Ковентри рассказала о личном спортивном опыте, заявив, что, если бы на нее наложили санкции, она бы не попала на Олимпийские игры и не завоевала медали.

На мероприятии присутствовал комиссар Европейского союза по межпоколенческой справедливости, молодежи, культуре и спорту Гленн Микаллеф. С ним глава МОК обсудила роль спорта в европейском обществе.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, МОК рассмотрит восстановление статуса Олимпийского комитета России в декабре.

